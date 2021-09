Kevin Borlée hoorde donderdagavond laat pas dat hij niet mocht starten: Memorial riskeerde 25.000 euro boete

Dat zat namelijk zo. Met Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée had de organisatie van de Memorial drie Belgen op de startlijst gezet. Straf, want het deelnemersveld was waanzinnig sterk. Zo tekenden ook liefst vier olympische finalisten present. Niét aan de start was Isaac Makwala, nochtans in Tokio zevende in de finale.

En de Botswaan had duidelijk nog geen zin om met vakantie te gaan, want toen hij hoorde dat hij niet op de startlijst van de 400 meter stond gisteren, legde hij prompt klacht neer bij de Diamond League, de overkoepelende organisatie van de reeks topatletiekmeetings. Makwala had daar trouwens een goede reden voor, want hij was op de 400 meter nog niet gekwalificeerd voor de Diamond League-finale in Zürich, volgende week. In Brussel lagen er nog kostbare punten te rapen, mede door de afwezigheid van Zambrano, Norwood, Norman, Lendore en Re. En zo’n finaleplaats levert uiteraard een pak geld op.

Volledig scherm Isaac Makwala © AP

Drie Belgen aan de start, dat was toch wat van het goede te veel, besliste de Diamond League donderdagavond. Makwala had startrecht in Brussel. Gaf de Memorial daar geen gehoor aan, riskeerden ze een boete van 25.000 euro. Pittig. Maar daarmee was het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Want welke Belg moest er plaats maken voor Makwala? Doom, Sacoor of Borlée? Het zou die laatste worden, omdat hij de traagste seizoenstijd van de drie had. De Memorial belde hem gisteravond. Mocht Borlée weigeren zijn plaats af te staan, ging er richting Sacoor of Doom gekeken worden, maar zover kwam het niet. Een verbolgen Borlée hield de eer aan zichzelf. ‘Als het zo moet, laat het dan maar’, zoiets. Zo last minute verplicht forfait moeten geven voor een meeting voor eigen publiek, het viel uiteraard niet in goede aarde bij Borlée. Ook vader Jacques was not amused. Hij stuurde gisteren zijn kat.

Winnaar van de race werd uiteindelijk Michael Cherry in een nieuw meetingrecord. De 44.03 was drie honderdsten sneller dan de 44.06 van Michael Johnson in 1998. Zot persoonlijk record voor de Amerikaan, die z’n eigen besttijd in Tokio nog op 44.21 had gezet. Dat leverde hem toen een vierde plaats op, net na Kirani James. Gisteren waren de rollen omgedraaid. Alexander Doom eindigde zesde in 45.84, Jonathan Sacoors vat was naar eigen zeggen helemaal af, hij sloot de rij in 46.66. (MVS)

Volledig scherm Kevin Borlée. © Photo News