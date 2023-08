Keu van Luca Brecel spoorloos verdwenen: “Soms wou ik dat ik een dartsspeler was met een kleine koffer”

In een gesprek met World Snooker Tour kwam Brecel terug op het voorval. “Toen ik aankwam in Frankfurt was mijn keu nergens te bespeuren. Het was mijn favoriete keu, want ik heb er het WK mee gewonnen. Ik heb hem misschien twee jaar gehad, maar ik raakte er erg aan gewend. Het was de beste keu die ik ooit heb gehad. Het is een nachtmerrie om mee te reizen, soms wou ik dat ik een dartsspeler was met een kleine koffer.”