Karel Sabbe in laatste rechte lijn: ultraloper op weg om zestiende finisher in 35 jaar van ultrazware Barkley Marathons te worden

De diepe bossen van Tennessee in de Verenigde Staten vormen deze week het decor voor de bruutste, meest eigenaardige hardloopwedstrijd ter wereld. Met een landgenoot in de hoofdrol. Slaagt Karel Sabbe, een tandarts uit Gent en houder van een aantal wereldrecords in het ultralopen, er als 16de in 35 jaar tijd in om de wedstrijd uit te lopen?

KIJK. Sabbe gaat laatste rechte lijn in

Het is zo’n statistiekje waar geen wedstrijd mee zal pronken, behalve de Barkley Marathons. Daar vinden ze het prachtig dat het alweer zeven jaar geleden is dat er voor het laatst een atleet de finish haalde. In 35 jaar tijd zijn er slechts vijftien deelnemers geweest die de eindstreep bereikten.

Het zegt alles over de moeilijkheidsgraad van wat volgens velen ‘s werelds zwaarste ultraloop is. Vijf achtereenvolgende rondjes over een niet bewegwijzerd off-road traject van in totaal 160 kilometer met liefst 18.000 hoogtemeters (twee keer de Mount Everest), binnen 60 uur te voltooien.

Gps, gsm en sporthorloges zijn verboden, deelnemers moeten het met een kaart, kompas en horloge met een waarde van 10 dollar stellen. In totaal begonnen 40 deelnemers aan de wel érg uitzonderlijke fysieke beproeving in Tennessee.

KIJK. Karel Sabbe voltooit glimlachend vierde ronde en is weer weg

Vele ogen zijn gericht op een 34-jarige tandarts uit België. Karel Sabbe, die meerdere wereldrecords in het ultralopen verbeterde, neemt voor de derde keer deel. Vorig jaar verliep zijn Barkley Marathons lange tijd goed. Sabbe bleef als laatste over, tot ook hij in de vierde ronde begon te hallucineren door vermoeidheid.

De lokale sheriff pikte hem in het donker op, nadat hij de weg had gevraagd aan een vuilnisbak. Een jaar later is Sabbe terug. Bij zijn derde poging wil hij de wedstrijd eindelijk uitlopen. Wie zijn prestaties wil volgen moet rekenen op informatie die fanatieke toeschouwers de wereld insturen, media worden grotendeels geweerd.

KIJK. Karel Sabbe gaf vorig jaar na hallucinaties op in de Barkley Marathons

Sabbe bij laatste overblijvers

Met nog een paar uur te gaan zit Sabbe dit jaar nog altijd in de race. Thomas Van Woensel, de tweede Belg die van start ging, heeft al even opgegeven. Sabbe is ondertussen aan zijn laatste ronde toe. Samen met nog een handvol anderen is hij nog in de running om als eerste in zeven jaar tijd de Barkley Marathons uit te lopen.

Volgens Keith Dunn, een Amerikaan die de wedstrijd ter plaatse volgt, was Sabbe er lange tijd beter aan toe dan vorig jaar. Hij zit ook al verder in de wedstrijd, toen hij deze ochtend na een kwartier rust aan zijn vierde ronde begon, riep organisator Lazarus Lake onze landgenoot nog na “Geen politie deze keer.”

Four down, one to go. Al belooft die laatste ronde nog een ferme noot om kraken te worden. Sabbe is ondertussen al meer dan 55 uur bezig en zijn zus liet onze redactie weten dat het moeilijker wordt voor haar broer. “Hij neemt de laatste ronde met de klok mee. Dat is voorlopig nog altijd het ideale scenario.”

KIJK. Sabbe is aan zijn derde poging toe in Barkley Marathons

Volledig scherm Karel Sabbe tijdens de Barkley Marathons vorig jaar. © RV

Volledig scherm Karel Sabbe. © Ann-Sophie Sabbe.

Wie is Karel Sabbe?

Karel Sabbe is een 34-jarige naar Gent uitgeweken tandarts met roots in het West-Vlaamse Anzegem. Trainen doet hij vaak in het Kluisbos in de Vlaamse Ardennen. De ultraloper heeft onder andere het wereldrecord op de 4.300 kilometer lange Pacific Crest Trail in het westen van Noord-Amerika op zijn naam staan. Ook de Appalachian Trail staat op zijn palmares. Sabbe liep daarbij 3.500 kilometer in een recordtijd van 41 dagen, 7 uur en 39 minuten.

Volledig scherm Karel Sabbe. © Gregory Van Gansen / Photo News