Karakterzege van Knack Roeselare

Wie dacht dat Tours ook in de terugwedstrijd van de Champions League te sterk zou zijn voor Knack Roeselare, moest zijn mening herzien. Deze krachtmeting kende een zeer hoge intensiteit. De Belgische kampioenen waren bijzonder gemotiveerd en startten scherp met 8-12. Er moest wat rechtgezet worden na de vorige confrontatie met de Franse topploeg. Toen Drame Aboubakar in stelling werd gebracht kwam Tours nog gevaarlijk dichtbij, maar Roeselare hield stand. Dezelfde spanning in de tweede set. Voortdurend werd er - tot 24-24 - geflirt met het scorebord en telkens één puntje verschil. Het ging om details. Wel of geen netfout, lange discussies en tenslotte 26-24. Nogmaals een trillend scenario in de derde set, 23-23, maar Stijn D’Hulst - slim in de spelverdeling - liet Kurkartsev de laatste punten scoren. Een vleugje drama toen Fasteland in set 4 op 13-14 gekwetst uitviel en ook Tours een punt later zijn midblokker Santos met een voetkwetsuur verloor. Knack moest de tiebreak toestaan, maar de vijfde set kwam er uitsluitend nadat er voor elke centimeter grond gevochten werd. In de slotset haalde het team van coach Vanmedegael puur op wilskracht en karakter de verdiende overwinning binnen. (WVM)