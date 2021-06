Kapitein Kim Mestdagh zet met Belgian Cats vandaag de jacht op medaille in: "Ik ga niet kieskeurig zijn”

Basketbal Belgian Cats starten met gezonde ambities aan kwartfina­le tegen Rusland: “We zijn ook mààr België”

23 juni De Belgian Cats begeven zich vanavond in Straatsburg op bekend terrein: de kwartfinale op het EK basketbal. In 2017 ging Italië eraan, in 2019 lagen de Cats er na verlengingen uit tegen Frankrijk. En wat wordt het straks tegen Rusland, coach Philip Mestdagh? “We maken kans om te winnen.”