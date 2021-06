Kapitein Ann Wauters mag niet mee naar EK: “Geen eenvoudige beslissing”

BasketbalToch wel onthutsend nieuws van de Belgian Cats: bondscoach Philip Mestdag heeft Ann Wauters niet opgenomen in zijn selectie voor het EK, dat op 17 juni in Straatsburg en Valencia begint.

Focus van Ann Wauters ligt vanaf nu op de Olympische Spelen, zo valt te lezen op de site van Basketball Belgium. Het is een diplomatische manier om te zeggen dat Ann Wauters, de kapitein dan nog, uit de selectie voor het EK is gezet. Voor het eerst sinds ze in 2016 haar rentree maakte als international, doet Mestdagh geen beroep op de 40-jarige center.

“Na overleg met de sportieve staff en Ann zelf, hebben we beslist om haar niet te selecteren voor het EK,” aldus Mestdagh. “De bedoeling blijft wel om Ann aan de hand van een individueel programma verder voor te bereiden richting de Olympische Spelen in Tokio, zodra de Cats naar Straatsburg vertrekken.”

“De keuze om Ann niet mee te nemen naar het Europees Kampioenschap was geen eenvoudige beslissing,” vervolgt hij. “Het zware programma deze zomer zorgt ervoor dat we de workload van al onze speelsters nauwkeurig in de gaten houden. We hebben hoge ambities en dan zijn details uiterst belangrijk. Ook dit was een factor in het beslissingsproces. De rol van Ann als kapitein zal nu door andere speelsters moeten ingevuld worden.”

Sterke persoonlijkheid

Ann Wauters reageert teleurgesteld. “Sportieve keuzes heb ik echter altijd gerespecteerd en ook nu zal ik dat doen. Mijn allergrootste droom blijft deelnemen aan de Olympische Spelen en die focus neem ik mee in mijn verdere voorbereiding.”

“Dat Ann er op het komend EK niet zal bij zijn, is een extra uitdaging voor ons,” pikt Sportvrouw van het Jaar Emma Meesseman in. “Ann is iemand met een sterke persoonlijkheid en een stem in de kleedkamer. We zullen haar goede voorbeeld missen en als groep moeten opvangen.”

Ann Wauters trad 126 keer aan bij de Belgian Cats en deed ook mee aan vier EK’s, met brons in 2017 als uitschieter. In 2018 stond ze met de Cats op het WK, waar ze net naast het brons grepen. De Wase geldt als icoon in haar sport, onder meer door vier keer de Euroleague te winnen en ze werd ook vijf keer verkozen tot Europese speelster van het Jaar. Voorts won ze ook titels met haar clubs in Rusland, Turkije, Frankrijk, Spanje en Zuid-Korea en werd ze WNBA-kampioen met de LA Sparks.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm © VDB