Kan die naam wel toeval zijn? Kogelstootster Nafy Thiam pakt goud op olympisch jeugdtoernooi

Al 135.000 Belgische fans met olympisch ticket: hoe reizen, waar kijken en feesten? De vragengids voor Parijs 2024 op één jaar van Spelen

Komende zomer volgt een invasie van Belgische fans in Parijs: liefst 135.000 tickets zijn al de deur uit voor de Olympische Spelen. Staat er nog een verkoopsronde op til, hoe verplaatst u zich best naar en in Parijs, waar kunnen Belgen olympisch vieren en andere pertinente fanvragen rond Parijs 2024? Deze gids biedt op één jaar van de Spelen antwoorden.