Jutta Verkest en Rani Rosius, prima donna’s in spe: “40.000 volgers op Instagram? Géén idee wie al die mensen zijn”

AtletiekVergeet Tokio 2021 - excuus 2020 - voortaan is de steven gewend naar Parijs 2024, te beginnen met een olympische winterstage in het Turkse Belek. Voor sprintster Rani Rosius (21) is het een kennismaking met Team Belgium, ook gymnaste Jutta Verkest (16) is er voor het eerst bij. Prima donna’s in spe, voorlopig nog jong en beloftevol, maar wel met een duidelijk doel: beter worden.