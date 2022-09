“Jullie verdienen een celstraf”: Miami Dolphins laten quarterback Tagovailoa spelen na hersenschudding en het gaat grondig mis

NFLBeelden die je het liefst nooit ziet op een sportveld. De zege van de Cincinnati Bengals in de NFL tegen de Miami Dolphins werd overschaduwd door de akelige wijze waarop Tua Tagovailoa (24) zich verder bewoog nadat hij zwaar tegen de grond gewerkt werd door verdediger Josh Topuo. Met de vingers in schermpositie - een onvrijwillige reactie op een hoofdtrauma. Zeven minuten later werd hij na de eerste zorgen per brancard van het veld gedragen. Een neurospecialist kan de ogen niet geloven.

Het goede nieuws: na onderzoek in het ziekenhuis in Cincinnati, kwamen er geen letsels aan het licht bij de quarterback van de Dolphins. Tagovailoa is bij bewustzijn, praat en heeft opnieuw alle gevoel in zijn ledematen. Hij kon ook snel alweer het ziekenhuis uit en met het team terugreizen naar Miami. Volgens coach Mike McDaniel ging het om een hersenschudding. “Een bijzonder angstaanjagend en emotioneel moment", zei hij op de persconferentie. “Dit zou er niet bij mogen horen.”

Wel luidt de kritiek op de Dolphins hard, om Tagovailoa te laten spelen in Cincinnati. Vijf dagen eerder verloor de quarterback immers al eens het bewustzijn in de zege van Miami zondag tegen de Buffalo Bills. Op het einde van de eerste helft was het Matt Milano, linebacker van de Bills, die Tagovailoa hard had aangepakt. Na nog even verder te strompelen ging hij door de benen. Maar snel daarna stond hij alweer tussen de lijnen om de match verder te spelen.

De Dolphins catalogeerden dat incident officieel niet onder een hoofdblessure, waarbij het protocol verplicht moet gevolgd worden en hij even langs de kant moet zoals nu ook in ons voetbal het geval is. Volgens Miami had Tagovailoa louter een rugblessure opgelopen.

Chris Nowinski, een neurospecialist en co-stichter/CEO van de ‘Concussion Legacy Foundation’, tweette voor de match al dat in het geval Tagovailoa zou spelen in Cincinnati, die een enorme stap terugwaarts zou zijn in de zorg rond hoofdletsels in de NFL”. Zijn reactie na wat er nu gebeurd is, spreekt dan ook boekdelen. “Wie beslist heeft om Tagovailo te laten spelen vijf dagen nadat zijn hoofdblessure omfloerst werd, verdient een celstraf. Als hij later nog het leven laat omwille van het tweede impact-syndroom, dien ik een klacht wegens moord in.”

Tagovailoa per brancard afgevoerd in Cincinnati: