Judoka Matthias Casse wil topjaar op podium afsluiten in Abu Dhabi

Sinds zijn brons op de Spelen kwam Matthias Casse alleen in Parijs in competitie uit maar greep daar net naast de medailles. In Abu Dhabi hoopt Casse nog eens te oogsten. “Zoals bij elke competitie ga ik voor het podium, maar net als in Parijs moet er nog niets. Ik had een druk en belastend jaar met het EK (zilver), WK (goud) en Spelen. Nu wil ik nog zoveel mogelijk genieten van de wedstrijden. Fouten maken is nu niet erg. Daar kan ik zelfs meer uit leren om volgend jaar op de belangrijkere competities te winnen.” In de Verenigde Arabische Emiraten zal het nummer twee op de wereldranking nieuwe technieken uittesten: “Tijdens de trainingen voel ik me al een stuk comfortabeler in bepaalde situaties waarop we gewerkt hebben, dus ik merk dat er progressie is.”