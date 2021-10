Judoka Matthias Casse voor het eerst sinds olympisch brons weer in competitie: “Toch weer geen renner Sportman van het Jaar?”

Meer sportZo’n twee maanden na zijn olympisch brons in Tokio maakt Matthias Casse zich op voor zijn competitierentree: zaterdag treedt hij aan op de Grand Slam in Parijs. Niet meer als het nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse (-81) maar wel met een grote ‘knaldrang’: “Om over drie jaar in Parijs nog beter te doen dan in Tokio.”

Na Tokio was het bobijntje redelijk af bij Matthias Casse. De 24-jarige judoka laste dan ook een maandje rust in. Die vulde hij in met quality time met zijn familie en vrienden, pers- en sponsorverplichtingen en ook een reisje naar Boedapest en Kroatië met z’n vriendin - jawel, Casse is vrijgezel af: “Van voor de Spelen eigenlijk al maar we beslisten om dat stil te houden. En het gaat goed.”

Casse nam ook de tijd om al z’n olympische gevechten te herbekijken en het resultaat te laten bezinken. “Ik heb er het maximum uitgehaald omdat ik door mijn schouderblessure fysiek geen honderd procent in orde was maar of ik ook honderd procent tevreden ben... Ik stelde me het goud als doel en dat heb ik niet gehaald. Dat schuif ik nu op naar Parijs 2024.”

De Antwerpse judoka heeft er een fenomenaal 2021 op zitten. Zilver op het EK. Goud op het WK en dan brons op de Spelen. Zo ben je vanzelf kandidaat voor de trofee van Sportman van het Jaar. Het zou al van 1980 zijn geleden, toen Robert Vandewalle de laureaat was, dat een mannelijke judoka verkozen wordt. Casse: “Voor zover ik weet is er geen enkele andere Belg die een wereldtitel won maar ja... bij zo’n stemming spelen er nog andere zaken mee, denk ik. Het zou toch schandalig zijn mocht ik niet in de topdrie staan. Ik besef dat Wout Van Aert de topfavoriet is maar het ik zou het spijtig vinden mocht er wéér een renner die trofee winnen. Die prijs is toch een erkenning voor je resultaten dus ik hecht daar wel belang aan.”

Quote Ik ben nog altijd het nummer twee en ik ben gemoti­veerd zonder dat het echt stéékt - om weer het nummer één te worden.

Intussen moest Matthias Casse zijn statuut van nummer één op de wereldranking in zijn gewichtsklasse afstaan aan Tato Grigalashvili, ook al deed Casse de talentvolle Georgiër in het stof bijten in de WK-finale en de strijd om olympisch brons. “Ik had het uiteraard meteen opgemerkt toen Grigalashvili mij in het klassement passeerde,” zegt Casse. “In het voorjaar waren mijn prestaties na corona gewoon wat minder en mijn ranking is daar het gevolg van. Maar ik ben nog altijd het nummer twee en ik ben gemotiveerd- zonder dat het echt stéékt - om weer het nummer één te worden. Dat wordt een leuk spelletje tussen ons.”

Te beginnen zaterdag in Parijs waar Casse en Grigalashvili de voornaamste kandidaten zijn voor winst op de Grand Slam. “Het resultaat is ondergeschikt aan het terugvinden van mijn judogevoel. Mijn eerste piek moet er pas in april 2022 komen, voor het EK in Sofia. En voorts is het lessen trekken uit de toernooien onderweg en te finetunen zodat ik over drie jaar in Parijs beter doe dan in Tokio.” En nog een uitdaging in 2022: als eerste Europeaan ooit z’n wereldtitel bij de -81 verlengen. “Dat zou inderdaad uniek zijn.”

Volledig scherm © BELGA