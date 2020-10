Judoka Dirk Van Tichelt hangt kimono aan de haak

In de Brouwerij De Halve Maan in Brugge heeft Dirk Van Tichelt zonet aangekondigd dat hij het voor bekeken houdt als judoka. “Ik weet uit ervaring dat je als topsporter consequent moet trainen om het beste uit je lichaam te halen,” zei hij, “Dat werd door corona heel moeilijk, zeker nadat ik een maand geleden op training een blessure opliep aan aan nek. Het verdict was een nieuwe hernia die me ook nog een hinderde in mijn dagelijkse activiteiten, maar vooral dat ik niet meer kon ravotten met mijn twee kinderen viel me zwaar.”