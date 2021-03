Judoka Chouchi pakt goud in Tbilissi na spectaculaire finale en bewusteloze rivaal, Willems verovert brons

In een bijzonder spectaculaire finale, die nochtans maar 1:12 duurde, won Sami Chouchi (IJF 19) met ippon van de Oostenrijker Shamil Borchasvili (IJF 25). Na 12 seconden pakte de Oostenrijker uit met een even verrassende als doeltreffende aanval die in eerste instantie beloond werd met een ippon. Maar na het bekijken van de videobeelden werd het duidelijk dat onze landgenoot op de zij beland was en dus werd de ippon omgezet naar een waza-ari. Een minuut later viel de Oostenrijker in een wurggreep, die hem niet alleen tot opgave dwong maar ook bewusteloos maakte. Gelukkig kwam hij snel weer bij bewustzijn. Sami Chouchi had in ieder geval zijn eerste Grand Slam-zege op zak