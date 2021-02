Judoka Charline Van Snick laat seksistische Facebookreactie niet passeren: “Praat je ook zo over je moeder?”

De bronzen medaillewinnares van de Olympische Spelen van 2012 reageerde messcherp op de korte, maar kwetsende reactie. “Op welk moment komt het in u op om zo een reactie te plaatsen?”, begon Van Snick. “Geldt uw gebrek aan respect voor alle vrouwen? Praat je op deze manier ook over je moeder? Ik heb medelijden met je seksuele partners, gezien je bekrompen blik op de zaken. Ik raad je aan een paar cursussen seksuele opvoeding te volgen. En wat uw fantasieën betreft, in plaats van zo’n dingen te reageren onder deze video, neem je beter een abonnement op Erika Lust (een pornoregisseur, red.). Wanneer zullen we begrijpen dat vrouwen geen object zijn en ook nooit zullen zijn? Wanneer zullen we begrijpen dat de rol van een vrouw niet is om te voldoen aan de behoeften en verlangens van een man of een geile tiener? Zullen we ooit begrijpen dat ze meer zijn dan borsten of billen, meer dan een lichaam om te n*****?” (sic)