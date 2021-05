Judoka Charline Van Snick is het beu en vraagt in open brief kordater optreden tegen ongelijkheid in sport

Meer Sport“Zoals het er nu aan toegaat, zal het nog een eeuw duren voor er totale gelijkheid is in de sport tussen mannen en vrouwen. Ik heb geen zin om zo lang te wachten.” Judoka Charline Van Snick zegt het met een kwinkslag, maar het is het haar wel menens: samen met een dertigtal andere topsporters maant ze politici in een open brief aan om kordater op te treden tegen de bestaande discriminatie.

Charline Van Snick (30) draait al meer dan tien jaar mee aan de top van het internationale judo, met uitschieters op de Spelen van Londen in 2012 (brons) en op de EK’s van 2015 en 2016 (telkens goud). In dat decennium maakte de Luikse al een en ander mee, onder meer met haar gewezen coach Damiano Martinuzzi, die ze voor het gerecht daagde wegens seksuele en morele intimidatie.

Van Snick houdt daar tot vandaag het gevoel aan over dat haar eigen federatie haar niet steunde - en dat overkomt wel meer sportsters, meent Van Snick, die in een open brief aan politici zoals premier Alexander De Croo (Open VLD) en Sportminister Ben Weyts (N-VA) de discriminatie en het seksisme in de sportwereld aan de kaak stelt. Onder meer ex-tennister Justine Henin, voetbalster Tessa Wullaert, basketbalspeelster Emma Meesseman, spurtster Cynthia Bolingo en renster Jolien D’Hoore ondertekenden de brief.

In de brief klaagt Van Snick onder meer de beperkte media-aandacht voor vrouwelijke sporters: “In België wijdt de media slechts 9 procent van hun berichtgeving aan vrouwelijke sporters. Je moet al een uitzonderlijke atlete zijn, zoals Nafi Thiam of Kim Clijsters, om op mediabelangstelling te kunnen rekenen. In Frankrijk slaagden ze er door een bewust beleid en promotie van vrouwensport in om dat percentage op te trekken tot 20 procent.”



Ook het verschil in verloning blijft een heikel punt. Dat ligt nu gemiddeld twintig procent lager bij vrouwen, over alle functies heen. Van Snick: “De voetbalsters verdienen makkelijk veertig keer minder dan de mannelijke spelers. Of kijk wat Delfine Persoon verdiende aan haar wereldtitel: zet dat af tegen de mannelijke kampioenen - het verschil is hemelsgroot. En als het op sponsoring aankomt, zijn de verschillen nóg groter. Ik ken de argumenten wel, dat vrouwensporten economisch minder renderen. Maar het is een beetje als de kip en het ei. Als je er niets in investeert, kan je er ook niets uithalen. De situatie ís verbeterd, maar het mag sneller gaan want zoals het er nu aan toegaat, zal het nog een eeuw duren voor er totale gelijkheid is in de sport tussen mannen en vrouwen. En ik heb geen zin om zo lang te wachten.”

Volledig scherm Charline Van Snick. © Photo News

