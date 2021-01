Judd Trump, nummer één, en Jack Lisowski missen Masters snooker door coronabesmetting

De 31-jarige Trump won dit seizoen al het English Open, het Northern Ireland Open en de World Grand Prix en was ook de topfavoriet voor het Masters. In 2019 bracht "The Ace in the Pack" het toernooi met de top zestien van de wereld al een eerste keer op zijn naam, vorig jaar liet hij zich in de eerste ronde verrassen door Shaun Murphy (WS-7). Voor Lisowski, 29 jaar, zou het de derde deelname worden. De voorbij twee jaar ging hij er in de eerste ronde uit.