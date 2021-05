Jos Verlooy bewijst dat ruiters topsporters zijn: “Topruiters zijn slank en getraind”

Het doel van Jos Verlooy in ‘De Container Cup was duidelijk: bewijzen dat ruiters ook topsporters zijn. Een toptijd zat er niet in, maar toch rekende Verlooy af met enkele vooroordelen. Vele mensen opperen immers dat het paard de inspanningen moet leveren en niet de ruiter. Verlooy: “Ik heb toch aangetoond dat ruiters echt wel over een behoorlijke conditie beschikken. De dooddoener dat het paard bijna alles doet, is kort door de bocht. Het gaat om de juiste balans tussen fysieke en mentale paraatheid.”

De paardensport is de afgelopen jaren een stuk professioneler geworden. Vroeger kwam er volgens Verlooy al wel eens een ruiter met overgewicht aan de start van een competitie, dat is nu niet meer het geval. “Kijk maar eens naar alle topruiters: die zijn slank en getraind”, vertelt Verlooy. “Voeding is belangrijk. Niet dat ik een sportdieet volg, maar ik probeer toch zoveel mogelijk vetten te vermijden.”

Ook de trainingsarbeid die een ruiter verricht is niet te onderschatten. Niet alleen het paard moet getraind worden. Het is enorm belangrijk dat ook de ruiter in topvorm is. “Uiteraard is mijn trainingsintensiteit niet die van een Wout Van Aert. Het zou nogal belachelijk zijn om zoiets te beweren, maar als ik ga lopen, dan is dat meestal zowat 6 kilometer aan een stevig tempo”, vertelt Verlooy. “Als ik op de weg ga fietsen, dan probeer ik toch ongeveer 30 kilometer af te malen, alweer aan een stevig tempo. En wanneer ik in het buitenland ben voor een wedstrijd, zal je mij toch ook wel minstens één of twee dagen een uurtje in de fitness van het hotel vinden.”