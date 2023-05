Jorre Verstraeten kampt om het brons op WK judo

Wereldtop­pers uit het darts komen in oktober hun kunnen tonen op Belgian Darts Gala in Hasselt (óók aan de zijde van enkele BV’s)

Komend wekend komt de wereldtop uit het darts in actie op de Belgian Darts Open in Wieze, maar het blijft dit jaar niet bij één groot dartevent in ons land. In het najaar komen grote namen als Michael van Gerwen, Michael Smith en Dimitri Van den Bergh ook in actie tijdens een dartsexhibitie in de Trixxo Arena in Hasselt.