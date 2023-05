Jorre Verstraeten grijpt naast het brons op het WK judo

Jorre Verstraeten (IJF 7) heeft zondag de kamp om het brons verloren in de klasse tot 60 kilogram op het WK judo in Doha. Hij eindigde zo als vijfde.

De 25-jarige Vlaams-Brabander moest in de strijd om het brons de duimen leggen voor Giorgi Sardalahsvili (IJF 5). De negentienjarige Georgiër nam na 5:28 in de golden score de bovenhand. Verstraeten kreeg zijn derde bestraffing en mocht inpakken.

Verstraeten legde een mooi parcours af in de Qatarese hoofdstad. Hij was in de eerste ronde vrij en haalde het vervolgens van de Fransman Luka Mkheidze (IJF 10), met ippon in de golden score. Nadien ging hij voorbij de Taiwanees Chong-You Lin (IJF 77) richting de kwartfinales: ippon na 3:16.

Bij de laatste acht zorgde hij voor een stunt door de Zuid-Koreaan Harim Lee (IJF 3) uit te schakelen, met ippon in de golden score. In de halve finales verloor hij met waza-ari van de Oezbeek Dilshodbek Baratov (IJF 20).

Volledig scherm © AFP

Het was de eerste keer dat Verstraeten om een medaille mocht kampen op een WK, bij zijn vijfde deelname. De afgelopen twee jaar, in Boedapest en Tasjkent, strandde hij telkens in de achtste finales. Eerder dit seizoen tankte hij al vertrouwen met brons op de Grand Slams van Tel Aviv en Antalya.

Eerder op zondag kon Ellen Salens (IJF 37) zich op de openingsdag niet plaatsen voor de derde ronde. Onze landgenote was in de lichtgewichtklasse tot 48 kilogram vrij in de eerste ronde, maar ging er in ronde twee meteen uit tegen de Italiaanse Francesca Milani (IJF 12). Na amper 49 seconden liep Salens tegen een ippon aan en was haar WK afgelopen.

In totaal staan er negen Belgen op de deelnemerslijst in Doha. Matthias Casse is het boegbeeld en mikt op een tweede wereldtitel in de min 81 kg.

Volledig scherm © AFP