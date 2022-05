Jonge Red Lions, met Tom ‘Bono’ en Vincent ‘Vnasach’, slepen gelijkspel uit de brand tegen Spanje én winnen vervolgens shoot-outs

HockeyDe Red Lions speelden in Antwerpen in hun eerste van twee duels tegen Spanje om de Pro League 3-3-gelijk. Een noodgedwongen verjongd Belgisch team knokte zich na de pauze op karakter weer in de wedstrijd. De afsluitende shoot-outs werden vervolgens ook nog eens met 3-2 gewonnen.

Voor de Pro League-wedstrijden tegen Spanje ontbreken er heel wat vaste waarden in het team van bondscoach Michel van den Heuvel. Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Sébastien Dockier en Nicolas Poncelet spelen dit weekend in de Nederlandse Hoofdklasse met hun team de play-offs en ook Cédric Charlier (ziek), Antoine Kina (operatie), Loïck Luypaert (knie) en Florent Van Aubel (hamstring) zijn er niet bij. Meteen de kans voor enkele beloften om zich in de Pro League te tonen. Zo vierden Arno Van Dessel (Herakles) en Guillermo Hainaut hun eerste cap. Opvallend: Hainaut speelde het voorbije seizoen in Nationale 1, de tweede klasse van het hockey, bij Ukkel. Hij promoveerde met het team van coach Sofie Gierts wel naar de Eredivisie. Ook Nelson Onana is een nieuwe naam. De speler van Braxgata kwam in 2019 met de Lions enkel in twee testwedstrijden in actie.

Voor een mooi gevuld stadion op het Wilrijkse Plein begonnen de Red Lions (FIH 2) enthousiast aan de wedstrijd tegen Spanje, nummer negen op de wereldranglijst. De mogelijkheden waren aanvankelijk dan ook voor de Belgen. Vooral Tom Boon kreeg een unieke kans op de openingstreffer, maar alleen voor de Spaanse keeper Rafi kon hij niet in doel deviëren. Toen de Belgische openingsstorm wat ging liggen, staken de Spanjaarden de neus aan het venster. Een strafcorner belandde zelfs op de paal en Vincent Vanasch moest aan het einde van het eerste kwartier nog twee keer redding brengen.

De Spanjaarden hebben net Pro League-duels tegen Argentinië en Frankrijk achter de rug en zaten duidelijk in het goede ritme. Dat bleek in het tweede kwart. In de zestiende minuut tikte Marc Reyne de openingstreffer binnen (0-1), Vanasch moest nog enkele keren goed tussenbeide komen en John-John Dohmen redde een Spaanse strafcorner op de lijn. Spanje ging terecht met een 0-1-voorsprong rusten.

In de tweede helft verdubbelde Spanje via kapitein Marc Miralles op strafcorner de score (0-2), maar een minuut later bracht John-John Dohmen de Belgen weer in de wedstrijd (1-2). De Belgische vreugde was echter van korte duur: opnieuw trof Spanje, nu na een variant, op strafcorner raak (1-3).

In het laatste kwartier mochten de Belgische supporters opnieuw opveren. Tom Boon knalde staalhard de Belgische aansluitingstreffer tegen de netten (2-3). Het spel ging nu snel over en weer en de Belgen roken hun kans. Met nog vier minuten op de klok deed de onvermijdbare Tom Boon de Antwerpse tribune helemaal ontploffen: 3-3 en shoot-outs voor een extra Pro League-punt. De Lions bleken daarin efficiënter: 3-2.

Verkeerde namen op shirt in het kader van verantwoord drinken Na de pauze in de wedstrijd tegen Spanje kwamen de Red Lions met opvallende shirts het veld op. Zo stond er op het shirt van doelman Vincent Vanasch ‘Vnasach’ en op dat van Tom Boon ‘Bono’. Het bleek een actie van de Koninklijke Belgische Hockey Bond en Carlsberg om verantwoord drinken te stimuleren. De actie bij het begin van het derde kwart was bewust gekozen omdat in de derde helft – de periode na de wedstrijd – de alcohol dikwijls rijkelijk vloeit. Volledig scherm De namen 'Dehmon', op het shirt van John-John Dohmen, en 'De Krelpe', op de rug van Nicolas De Kerpel, waren onderdeel van een campagne. © BELGA

Arthur De Sloover: “Een beetje alles of niets in de slotfase”

“Dit was zeker niet onze beste wedstrijd, maar dat wisten we op voorhand”, aldus Arthur De Sloover. “In het begin van de wedstrijd was het zoeken en liepen er wat zaken fout. De automatismen waren er niet. In het laatste kwart speelden we een beetje alles of niets en dat leverde uiteindelijk nog een gelijkspel op. Het is mooi dat we na shoot-outs ook nog dat bonuspunt veroveren.”

“In moeilijke omstandigheden – de Spanjaarden hebben net vier wedstrijden achter de rug en zaten in het goede ritme – deden onze jonge spelers het heel goed. Hun prestatie belooft voor de toekomst.”

“We weten dat we beter kunnen en we gaan proberen om dat morgen te laten zien. Hopelijk kunnen we stappen zetten en de wedstrijd na zestig minuten winnend afsluiten.”

Morgen staan België en Spanje opnieuw tegenover elkaar.

De Red Lions begonnen met Vincent Vanasch, Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Maxime Van Oost, Manu Stockbroekx, Felix Denayer, Victor Wegnez, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Tom Boon en Tanguy Cosyns. Daarna volgden: John-John Dohmen, Tommy Willems, Arno Van Dessel, Guillermo Hainaut, Nelson Onana en William Ghislain.

