Jonathan & Kevin Borlée klaar voor EK indoor, 33 maar nog niet verzadigd: “Natuurlijk is olympische medaille het doel”

Elke keer de broers-Borlée zich voor het EK indoor inschreven, stonden ze op het podium van de 4x400m: brons in 2011, goud in 2015, zilver in 2017 en weer goud in 2019. De Belgian Tornados waren altijd een garantie op eremetaal. Maar ook voor hen staat de tijd niet stil. Twee weken terug sprong de teller op 33. In Torun zijn ze met voorsprong de seniors op de aflossing. “Of andere atleten bewonderen dat we al zo lang meegaan?” Jonathan Borlée, nog altijd recordhouder op de 400m (44.43), glimlacht. “Misschien denken ze wel: ‘Ze zijn weer daar, die Borlées.’ Wie weet stresseert hen dat...”