Jokic vs Embiid: twee frontrunners vechten vanavond uit wie zich MVP mag noemen

NBANikola Jokic vs Joel Embiid. Serviër vs Kameroener. Center vs center. 2m11 vs 2m13. Huidige MVP vs toekomstige MVP? De tijd van de grote jongens is weer helemaal terug. En hoe. Jokic en Embiid domineren, elk op hun manier, wedstrijd na wedstrijd hun directe tegenstand. Jokic als favoriet om de prestigieuze award voor een tweede jaar op rij te winnen, Embiid die hem op de hielen zit. Vanavond staan de twee reuzen tegenover elkaar in een wedstrijd die de MVP-race wel eens in een beslissende plooi kan leggen.

MVP of Most Valuable Player. It’s in a name. De waardevolste speler uit de NBA. Niet per se de beste, wel de belangrijkste.

Een van de grote kanshebbers is huidige MVP Nikola Jokic. De Serviër ziet er misschien niet uit als een atleet, hij is zelfs een beetje papperig en springen kan hij ook al niet, hij is het wel. Zijn lichaam lijkt in de verste verte niet op dat van de afgetrainde grootheden die hem voorgingen op zijn positie: Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Bill Russell, Wilt Chamberlain en zelfs Shaquille O’Neal. Maar toch.

Maar toch is Jokic zó goed. Hij heeft dat goddelijke lichaam simpelweg niet nodig. Dat bewijzen zijn cijfers: 26,1 punten, 13,8 rebounds en 8,1 assists. Dominant. ‘The Joker’ kan alles wat een moderne center moet kunnen: scoren, passen, rebounden, schieten… Het maakt hem onverdedigbaar. Geef je hem te veel ruimte, dan scoort hij zelf. Stuur je er een dubbele dekking op af, dan vindt hij de vrijstaande man.

Op de vraag of Jokic kon toegeven dat hij het leuk vond de tegenstand avond na avond te domineren, antwoordde hij: “Ik kan toegeven dat ijs het ding is dat ik het leukste vind in de wereld. Maar als ik 10 dagen na elkaar ijs eet, word ik dat ook moe.”

Dat antwoord vertelt je alles wat je over de huidige MVP moet weten. Hij neemt zichzelf en het spelletje niet al te serieus. Zijn cijfers spreken voor zich en een geweldige reeks van drie wedstrijden vorige week zette zijn claim op de trofee van dit jaar alleen maar meer kracht bij: gemiddeld 39 punten, 15 rebounds en 10 assists met een schotpercentage van bijna 70%. MVP-cijfers. Op z’n minst gezegd.

Monster

Het leverde hem zelfs lof op van zijn grote concurrent voor die MVP-titel: Joel Embiid. “Hij is een geweldige speler, een monster. Wat hij kan doen op het parket is waanzinnig. Van grote man tot grote man, hij is een monster.”

Een beschrijving die Embiid zelf ook niet misstaat. De Kameroense center leidt de NBA in aantal punten per wedstrijd met 29,8. Embiid speelt met voorsprong het beste seizoen uit zijn carrière. Het is ook het enige seizoen waar hij, op een paar wedstrijden in augustus na, geen blessures opliep die hem langdurig aan de kant hielden. Dat werpt zijn vruchten af. Al tien wedstrijden scoorde Embiid er 40 of meer. Met momenten lijkt hij een volwassene die tegen kinderen speelt.

Ook Embiid is een monster.

Én beter dan Jokic op defensief vlak. Dat kan wel eens de doorslaggevende factor worden in de strijd om de MVP.

Net zoals het teamsucces. Embiid doet het met zijn Philadelphia 76ers iets beter dan Jokic met zijn Denver Nuggets. Een verschil van twee gewonnen wedstrijden. Niet veel, maar een verschil. Al moet Jokic het wel zonder Jamal Murray en Michael Porter Jr. doen. De Serviër sleept een onthoofd Nuggets-team in zijn eentje richting de play-offs. Hij grijpt bovendien 2,5 rebounds meer, én deelt 3,7 assists meer uit per wedstrijd dan Embiid. En dat met een verbluffend schotpercentage van 57,3%, veruit het beste van de top 20-scorers in de NBA.

Maar met de toevoeging van Harden bij de Sixers, wordt Philadelphia plots wel veel sterker dan daarvoor en kan het verschil in gewonnen wedstrijden wel eens significant genoeg worden om de MVP-race te beslissen.

Het onderlinge duel tussen beide reuzen deze nacht zal veel antwoorden bieden. Wie de beste wedstrijd speelt, of zijn team naar de overwinning sleept, neemt een serieuze optie om zich de Most Valuable Player van 2022 te mogen noemen.

