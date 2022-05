Joe Cullen de beste in Londen, Jonny Clayton wint reguliere competitie Premier League darts

DartsJoe Cullen heeft de vijftiende speeldag van de Premier League darts gewonnen. De 32-jarige Engelsman klopte Jonny Clayton in de finale. Clayton is wel zeker van winst in de reguliere competitie. Gerwyn Price moet volgende week donderdag, op de laatste speeldag in Newcastle, vol aan de bak om de Finale Four alsnog te halen.

Verliezen mocht niet met het oog op de finaledag, maar Gerwyn Price deed het wel in zijn kwartfinale. De Welshmen bevestigde tegen Jonny Clayton z’n slechte vorm. Te weinig trippels, geen succes op de dubbels. Clayton haalde het met 3-6. De play-offs ver weg voor Price. In dezelfde tabelhelft sneuvelde ook Michael van Gerwen. De Nederlander sleepte nog een decider uit de brand na een kanonstart van Michael Smith, maar delfde alsnog het onderspit: 6-5. Peter Wright, mét bril, rekende af met James Wade (3-6). Joe Cullen leverde dan weer een demonstratie af tegen hekkensluiter Gary Anderson, voor wie niets meer op het spel stond. Het werd 6-1.

In de eerste halve finale verzekerde Clayton tegen Smith (6-4) zich van eindwinst van de reguliere competitie, waardoor hij ook als nummer één de Final Four aanvat. Met voorsprong de meest consistente in deze Premier League. Smith klampte wel lang aan, zorgde zelfs voor een break, maar moest finaal z’n meerdere erkennen. In de andere halve eindstrijd zagen we een erg matige Wright. Werkelijk niets lukte. De score: 1-6 tegen Cullen.

Clayton versus Cullen dus in de finale. Het ging gelijk op tot 2-2, nadien zorgde Cullen voor de eerste break. Die gaf hij ondanks wat gesukkel op de dubbels niet meer uit handen: 4-6. Het is de tweede speeldagzege van de 32-jarige Engelsman in deze Premier League. Eind maart won Cullen ook in de Ahoy van Rotterdam.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgende week donderdag vindt de laatste reguliere speeldag plaats. Op maandag 13 mei is er de Final Four, die over eindwinst van deze Premier League beslist. Enkel de top vier mag aan die finaledag deelnemen. Clayton en Van Gerwen zijn er zeker bij. Wade, Cullen, Wright en Price vechten om de twee resterende plekken. Wade is als een comfortabele derde quasi zeker van zijn stek, Price moet hopen op een mirakel om er in Berlijn bij te zijn.

Stand

1. Clayton - 37 punten (gekwalificeerd voor Final Four)

2. Van Gerwen - 31 (gekwalificeerd)

3. Wade - 25

4. Cullen - 22

5. Wright - 22

6. Price - 18

7. Smith - 16 (uitgeschakeld)

8. Anderson - 9 (uitgeschakeld)

Uitslagen vandaag

Kwartfinales

Gerwyn Price - Jonny Clayton: 3-6

Michael Smith - Michael van Gerwen: 6-5

James Wade - Peter Wright: 3-6

Joe Cullen - Gary Anderson: 6-1

Halve finales

Jonny Clayton - Michael Smith: 6-4

Peter Wright - Joe Cullen: 1-6

Finale

Jonny Clayton - Joe Cullen: 4-6

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.