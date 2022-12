“Jij bent de volgende, Usyk. Ik begraaf je. Spleettand!”: Tyson Fury daagt meteen Oekraïner Usyk uit, al wacht wellicht eerst een elleboogoperatie

BoksenZo. Profzege nummer 33 is binnen voor WBC-titelverdediger Tyson Fury. Na tien ronden was zijn landgenoot Derek Chisora (technisch) uitgeteld en kon hij z’n beurs van 35 miljoen euro ophalen. What’s next voor de Gypsy King? Komt er eindelijk de clash met WBA, WBO and IBF-kampioen Oleksandr Usyk? Of gooit de oorlog in Oekraïn en een elleboogblessure bij Fury roet in het eten?

KIJK. Fury vernedert Usyk voor de ogen van 60.000 fans

‘t Leek haast een formaliteit. Tyson Fury (34) kwam zaterdag in Londen nooit in de problemen tegen Derek Chisora (38) - na tien rondes gebaarde de ref dat het éénrichtingsverkeer genoeg was: TKO voor Fury. Technische knockout. De WBC-titel bij de zwaargewichten blijft zo nog een tijdje in zijn handen. De vraag is nu: hoe lang nog?

Want ringside zat er zaterdag ene Oleksandr Usyk (35) toe te kijken. De Oekraïner, bijgenaamd The Cat, is titelhouder bij de WBA, WBO en IBF en leed - net als Fury - nog geen enkele nederlaag als profbokser. “Waar is het konijntje,” sneerde Fury toen hij de vraag kreeg of hij zich met Usyk durft meten. En toen hij Usyk in het publiek spotte, richtte de 2m06 grote Fury zich in een tirade rechtstreeks tot hem: “Usyk, jij bent de volgende - jij, 95 kilo wegende bodybuildende dwerg. Pussy! Ik heb met Klitchsko al één Oekraïner afgemaakt, laat dus maar komen. Ik begraaf je! Spleettand! Wat ga je doen? Niks, jij kleine worst.” En zo ging dat nog even door.

Usyk hoorde het onbewogen aan. Zijn enige repliek kwam er op social media: “We spreken elkaar in de ring.”

KIJK. Fury klopt Chisora makkelijk

Historisch zou hun clash wel zijn: het is al van 1999 geleden, van Lennox Lewis, dat een bokser nog eens undisputed champion was bij de zwaargewichten. Helaas zal het vermoedelijk niet voor meteen zijn. Om te beginnen moet Fury onder het mes. De Brit zei aan ESPN dat hij mogelijk zes tot acht weken buiten strijd zal zijn door een operatie aan z’n rechterelleboog.

En dan is er ook de kwestie van de oorlog in Oëkraïne. Toen die eind februari begon, zei Usyk in een interview met CNN dat hij tot het Oekraïnse leger zou toetreden om zijn vaderland te verdedigen. “Ik weet niet wanneer ik in de ring terugkeer. Mijn land en mijn eer zijn belangrijker dan een wereldtitel.” Al bleek dat belang relatief te zijn: in augustus verdedigde hij in Saoedi-Arabië met succes z’n titels tegen de Brit Anthony Joshua. In ruil voor 71 miljoen euro. En met de zegen van Vitali Klitschko, zelf een gewezen bokskampioen, en nu burgemeester van Kiev, waar Usyk woont.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Usyk heeft zijn politieke standpunten lange tijd voor zich gehouden - hij spreekt zelf Russisch en is gehuwd met een Russin - maar naarmate het conflict in Oëkraine escaleerde, kon hij zich niet meer afzijdig houden. Na de herovering van Kherson postte de diepgelovige bokser in november op z’n instagram: “Donetsk is Oekraïne. Luhansk is Oekraïne. Zaporizhzhia is Oekraïne. De Krim is Oekraïne. Kherson is Oekraïne. Glorie aan Oekraïne en aan ZSU. (de Oekraïnse strijdkrachten, red.)”

Echt aan het front vechten, dat heeft Usyk niet gedaan. Hij wilde vooral zijn familie en vrienden beschermen. “Elke dag heb ik gebeden: ‘Alsjeblieft God, laat niemand me proberen vermoorden. Of doodschieten. En alsjeblieft, laat mij niemand moeten neerschieten’. Elke dag vragen mijn kinderen me waarom ze ons willen doden. Ik wist lang niet wat ik hen moet antwoorden. Nu zeg ik hen dat de Russen dat proberen omdat ze zwak zijn. En dat is ook de reden waarom ze de oorlog niet gaan winnen. Wij zijn sterker dan Rusland.”

Het is dus afwachten of het titelgevecht tegen Fury er ooit komt. Usyk gaf al te kennen dat hij alleen nog geïnteresseerd is in Fury: “Als ik niet tegen hem kan boksen, dan boks ik niet meer.” En kort voor hij op zogezegd pensioen ging, wilde ook Fury niets liever - op voorwaarde dat er 475 miljoen euro op tafel werd gelegd. “Want voor het overige laat hij mij koud. Zo’n man wiens naam niemand kan uitspreken? Een buitenlander waar niemand om geeft? Als ik hem de kans wil geven om een legende te worden, dan moet ik geld zien. Veel geld.”

Volledig scherm Fury en Usyk. © Action Images via Reuters

Elleboogoperatie? Voor al wie droomt van een titanenduel tussen Fury en Usyk is er wel vervelend nieuws. Fury moet mogelijk een operatie aan zijn elleboog ondergaan. “Ik heb wat problemen met mijn hand en ik moet misschien geopereerd worden aan mijn rechterelleboog, maar daarna ben ik klaar voor iedereen”, verklaarde Fury bij het Amerikaanse ESPN. “Ik heb vorig jaar oktober mijn linkerelleboog laten doen, dus nu is de rechter aan de beurt. Ik zal ongeveer zes tot acht weken nodig hebben om te herstellen.” Het verwachte gevecht met Oleksandr Usyk, de kampioen van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO, begin volgend jaar, loopt door de operatie mogelijk vertraging op.

KIJK. Fury liet Chisora alle hoeken van de ring zien

Britse pers droomt van gevecht met Usyk Volgens de BBC was Fury, houder van de wereldtitel bij de WBC, een maatje te groot voor Chisora. “Het gevecht bleek een ongelijke strijd, omdat Fury van een ander niveau was dan Chisora. Fury kan nu uitkijken naar een potentieel gevecht om de undisputed wereldtitel met Usyk in 2023.” Fury kondigde intussen wel aan dat hij zich mogelijk eerst zal laten opereren aan z’n rechterelleboog. The Sun was evenzeer onder de indruk van de prestatie van Fury en kopte met een woordspeling op zijn naam: ‘Fist ‘n Furyous’ staat er met grote letters boven het verslag. De krant kijkt ook alvast vooruit en hoopt dat de clash met Usyk er snel komt. “We krijgen het water al in de mond.” Daily Mail deed er nog een schepje bovenop. ‘You‘re next Usyk’, is de uitdagende kop van de krant, die er geen geheim van maakt dat ze graag een gevecht tussen de twee ongeslagen boksers wil zien. Daily Mail meldt dat de winnaar van dat gevecht de eerste Undisputed Heavyweight champion zou zijn sinds Lenox Lewis in 1999. The Guardian had vooral medelijden met Chisora, die volgens de krant geen enkele kans maakte. “Fury maakte op een pijnlijk voorspelbare manier gehakt van Chisora, die dapper streed, maar hopeloos werd overklast. Chisora heeft op 38-jarige leeftijd veel meer gevochten dan goed voor hem is en werd gered door de scheidsrechter, die eindelijk ingreep om een einde te maken aan een verschrikkelijk pak slag.” Volledig scherm © ANP / EPA

Lees ook: