Jente Hauttekeete pakt zilver in de tienkamp op WK atletiek U20

Olympische Spelen Red Lions verschij­nen na “pittige nacht” toch opvallend fris voor onze camera: “Mogen drinken met een gouden medaille rond de nek: het beste wat er is”

6 augustus De Red Lions zijn in Japan wakker geworden als olympische kampioenen. Gisteren hebben ze hun gouden plak uiteraard gevierd, maar vandaag verscheen aanvoerder Felix Denayer alweer fris voor onze camera voor een uitgebreide babbel met onze man in Tokio Klaas Dewyngaert. Een speciale zonsondergang, een telefoontje met koning Filip en de toekomst van Denayer en de Red Lions: het komt allemaal ter sprake. Bekijk het in bovenstaande video.