Jente Hauttekeete pakt goud in tienkamp op EK atletiek U20 en stelt eigen Belgisch record scherper

Hauttekeete leidde ook al zaterdag na de eerste vijf proeven. Hij ging zondag op zijn elan verder en liet met 14.09 de beste tijd op de 110m horden optekenen. In het discuswerpen kwam hij tot 43m69 en in het polsstokspringen haalde hij 4m60. In het speerwerpen eindigde hij in een persoonlijk record van 54m28 op de achtste plaats, in de afsluitende 1.500m liet hij in 4:42.62 de vijfde plaats noteren, waarmee hij meteen zeker was van de eindzege. De winst in die 1.500m ging naar landgenoot Jef Misplon, die de tienkamp met 6.054 punten en een zestiende plaats afsloot.