Jente Hauttekeete aan de leiding in de tienkamp op WK U20, Merel Maes haalt hoogspringfinale

Door zich voor de finale te plaatsen in Nairobi nam Maes revanche voor het EK U20 in juli in Tallinn. Toen geraakte ze in de kwalificaties niet over haar aanvangshoogte. Ook nu maakte ze het spannend. Het leek er even op dat er 1m78 nodig zou zijn voor de finale en daar geraakte Maes niet over, maar uiteindelijk bleek haar 1m74 genoeg om zich bij de beste twaalf te scharen. Het persoonlijk record van de Oost-Vlaamse bedraagt 1m88.

Europees juniorenkampioen Hauttekeete begon uitstekend aan zijn tienkamp met een overwinning op de 100 meter in 10.89. Jef Misplon was achtste in 11.76. In het verspringen werd de beste sprong van Hauttekeete aanvankelijk afgekeurd, maar na protest werd zijn 7m44 toch geldig verklaard. Het leverde de overwinning op. Misplon was achtste met 6m19. In het kogelstoten kon Hauttekeete voor één keer niet winnen en was de Spanjaard Jose San Pastor de beste met 15m97. Hauttekeete lukte 15m61 en was tweede, Misplon was vierde met 14m19.