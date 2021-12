Jelle Geens op podium na knap Ironman-debuut, al zat er zonder tijdstraf wellicht nog meer in

De 28-jarige Geens kwam als derde uit het water na 1.900 meter zwemmen, 54 seconden na Luis. Het fietsparcours had een paar verrassingen in petto voor de twee trainingsmaatjes, want de tweevoudig wereldkampioen raakte betrokken bij een ongeval met een auto, terwijl Geens 5 minuten moest stoppen vanwege een tijdstraf.

De Fransman had na het ongeval op met een paar schrammen, maar slaagde erin om de 90 km fietsen aan de leiding af te sluiten, samen met Sanders. Geens eindigde het fietsen als zesde met meer dan 5 minuten achterstand op de twee leiders. De Limburger liep de halve marathon (21,1 km) wel knap in de snelste tijd van alle deelnemers (1u08) en eindigde in 3u42:30, 4 minuten en 11 seconden na Sanders.

Zonder tijdstraf was de zege in theorie mogelijk voor Geens. Hoe het ook zij: de wedstrijd in Californië betekende het einde van het seizoen voor onze landgenoot, die vijfde werd met de Belgian Hammers op de Olympische Spelen in Tokio. Zijn seizoen werd verstoord door een gebroken pols, maar in november won hij wel voor de tweede keer in de World Triathlon Series, in Abu Dhabi.