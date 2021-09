Jean-Michel Saive verkozen tot nieuwe BOIC-voorzitter

Het programma van Saive is onderverdeeld in tien punten. “De atleet die centraal staat in elk debat” is er daar een van. “Om de wereldtop te bereiken - de BOIC-visie vertaalt dit als top 8 op de Olympische Spelen - met de ambitie vooruitgang te blijven boeken (het DNA van elke sporter), hebben atleten nood aan steun, ondersteuning, aanmoediging en omkadering om het beste van zichzelf te geven in de beste omstandigheden. Essentieel is dat zij centraal staan in al onze beslissingen”, onderstreepte Saive in aanloop naar de verkiezing. Verder benadrukte Saive het belang om teams en samengestelde teams te blijven ondersteunen, net als het Be Gold-project voor jonge talenten.