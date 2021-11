Jean-Marc Mwema verontwaardigd door Aalsterse Zwarte Pieten: “Dit alles blijft totaal fout, zeker anno 2021”

“Tijdens de opwarming dansten er vijf cheerleaders op het terrein. Twee daarvan in totale Zwarte Piet-outfit, inclusief zwarte krullen en ‘blackface’. Mijn Amerikaanse teammaats wisten niet wat ze zagen. In de VS is dit heel omstreden. Ik ben benieuwd hoe de Amerikaanse Aalstenaars hierover denken. Dit alles blijft totaal fout, zeker anno 2021. Ik gebruikte het meteen als extra drive in mijn motivatiespeech net voor de opworp”, zei Mwema.

Sven De Smet (clubverantwoordelijke communicatie, pr en sociale media bij Aalst) verdedigde het optreden van de clubcheerleaders in zijn reactie op de post van Mwema: “Traditie is zo zwart als roet, ook in 2022 zal het Zwarte Piet zijn. En vragen we onze fans om ook als Piet te komen, de echte. In Aalst doen we niet mee aan de hysterie van een extreme kleine minderheidsgroep.”

“Sorry, Sven, dat we ons ongemakkelijk voelen bij jullie trots op een traditie. Een die gebaseerd is op racisme. Een die heel simpel bij te sturen is. Een die totaal onlogisch is (tenzij je een aanhanger van racisme bent). ‘Our bad’, onze fout”, antwoordde Mwema ironisch.

Volledig scherm De Instagram Stories van Mwema. © Instagram