“Je creëert een nieuwe oorlog”: olympisch kampioene uit Rusland haalt uit naar IOC-baas Bach, maar krijgt snoeiharde repliek van Oekraïense concurrente

AtletiekMarija Lasitskene, de Russische olympisch kampioen in het hoogspringen, vindt dat voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) “een nieuwe oorlog” creëert met zijn aanpak van Russische sporters. Dat schrijft ze in een open brief op sociale media, maar daar werd ze al gauw van repliek gediend door Yuliya Levchenko, één van haar Oekraïense concurrentes.

Na de inval begin dit jaar van Russische militairen in Oekraïne riep het IOC op om voorlopig geen sporters uit Rusland en Wit-Rusland toe te laten op internationale evenementen. Het IOC dreigt ook met sancties tegen sporters die openlijk steun betuigen aan de militaire inval. “Je stopt de oorlog niet, maar juist het tegendeel. Het zorgt voor een nieuwe oorlog, binnen de sport en daar omheen, wat niet te bevatten is”, schrijft Lasitskene in een open brief in zowel het Russisch als Engels op Instagram, die gericht is aan Bach. De Russische atlete veroverde vorig jaar in Tokio olympisch goud bij het hoogspringen. Lasitskene (29) is ook drievoudig wereldkampioene.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

In haar open brief haalt ze hard uit naar Bach en zet ze grote vraagtekens bij uitspraken van de Duitse voorzitter van het IOC, die onder meer zei dat Russische sporters voor hun eigen veiligheid beter niet in andere landen kunnen komen. “Je zegt dat je hebt gevraagd om Russische sporters te schorsen vanwege zorgen over onze veiligheid, maar dat is niet waar. Dat bewijzen de Russische tennissers die wereldwijd wel nog mogen meedoen. Fans houden van atleten; niet vanwege hun nationaliteit, maar om wat ze laten zien in de competities. Als je je echt zorgen maakt om het lot van atleten, dan zou je niet eisen dat ze zich openlijk uitspreken over zulke gebeurtenissen, maar juist proberen om de wereld te verenigen via sport. Maar jij koos voor de makkelijkste oplossing: iedereen schorsen op basis van nationaliteit.”

Quote Denk jij dat sport belangrij­ker is dan het recht om te leven? Ze laten jou niet meedoen omdat je Russisch bent?! En ze vermoorden ons omdat we Oekraïens zijn?! Voel je het verschil? Yuliya Levchenko kaatst de bal meteen terug naar Marija Lasitskene

Het antwoord uit Oekraïense hoek liet echter niet lang op zich wachten. Yuliya Levchenko, concurrente van Lasitskene in het hoogspringen, was één van de eersten die reageerde op de open brief die de Russin deelde op haar Instagram-pagina. “We hebben jullie zo goed als mogelijk gesteund. Ook al ging dat ten koste van onze eigen reputaties, toch bleven we medeleven tonen”, zo steekt ze van wal in haar repliek. Waarna ze schetst hoe alles veranderde op 24 februari. “Op 5 km van waar ik woonde sloeg er een bom in. Ik lag om 4u ‘s nachts te daveren in mijn bed, mijn coach sms’te me dat ik mijn spullen moest pakken, maar er was geen enkele Russische sporter die mij toen een hart onder de riem stak. Wel integendeel, ze spraken hun steun uit aan hun soldaten. (...) Het gaat hem om F*CKING mensenlevens! Iets veel kostbaarders dan gelijk welke medaille of record.”

“Volwassenen, ouderen en kinderen... De meesten van hen zitten in hun kelder, veel van hen zijn gewond, hebben een levenslang psychologisch trauma of hebben het zelfs moeten bekopen met hun leven!”, zo gaat het verder bij Levchenko, die zich vervolgens pas echt tot Lasitskene richt. “Denk jij dat sport belangrijker is dan het recht om te leven? Ze laten jou niet meedoen omdat je Russisch bent?! En ze vermoorden ons omdat we Oekraïners zijn?! Voel je het verschil?”, zo vraagt ze zich af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)