James Wade en Peter Wright winnen eenvoudig, Anderson schakelt Cross uit richting kwartfinales WK darts

WK Darts Kim Huybrechts met horten en stoten naar derde ronde tegen Gerwyn Price: “Het was slordig, ik heb gevloekt in de backstage”

Het was bij momenten met horten en stoten, maar Kim Huybrechts staat in tegenstelling tot Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker wél in de derde ronde van het WK darts. Tegen Steve Beaton werd het 1-3 in het Alexandra Palace. Na Kerstmis wacht met Gerwyn Price de titelverdediger. Huybrechts: “Ik win en dat is leuk, maar ik ben vooral ook teleurgesteld in mezelf. Het was bij momenten slecht.”

23 december