James Wade, de volgende horde van ‘Dancing Dimi’ die samen is met walk-on girl en bipolaire stoornis heeft: “Ik brak mijn huis af en kocht er auto’s mee”

Van een leien dakje liep het gisteren niet, maar Dimitri Van den Bergh veerde net op tijd op en klopte ook Gary Anderson in de Premier League darts. Zege nummer vijf op acht matchen voor onze 26-jarige landgenoot, die opnieuw de enige leider is.

Vanavond is James Wade de opponent. Een Brit, twaalf jaar ouder en vierde in de stand. Net als ‘Dancing Dimi’ kan ook hij niet meer bijgebeend worden door de voorlaatste en laatste van het klassement en keert hij na ‘Judgement Night’ terug.

Ninedarter

Wade is een te duchten tegenstander. Af te leiden uit zijn bijnaam ‘The Machine’, die verwijst naar zijn constante niveau van scoren. Hij zit steevast rond een gemiddelde van 100. Geen diepe dalen onder de 95, maar zelden ook exploten hoger dan 110. Stabiliteit troef dus, wat maakt dat tegenstanders telkens een bepaald niveau moeten halen en zich geen mindere partij kunnen veroorloven. Niet enkel won Wade de Premier League al één keer, in 2009, voorts heeft hij de helft van het dartscircuit op zijn palmares. De World Matchplay (2007), World Grand Prix (2007, 2010), UK Open (2008, 2011, 2021), The Championship League (2010), The Masters (2014), European Championship (2018) en The World Series Finals (2018). Mogelijk herinnert u zich onderstaande beelden nog: Wade gooide eind december vorig jaar een ninedarter op het wereldkampioen. Dat was op een WK liefst vijf jaar geleden.

Maar Wade is ook een man met een persoonlijk verhaal. Hij kampt met een bipolaire stoornis. Zijn gemoedstoestand schommelt, wat al meermaals tot uiting kwam tijdens het darten. De laatste jaren heeft hij er meer controle over, maar op de European Grand Prix van 2017 schold hij zijn tegenstander bijvoorbeeld de huid vol. Vier jaar eerder werd hij voor vier toernooien geschorst na “wangedrag dat de sport in diskrediet brengt”. Hoe stabiel zijn gemiddeldes, hoe onstabiel zijn stemming is.

Walk-on girl

“Ik neem een mix van tabletten om de controle te behouden”, lichtte hij enkele jaren geleden toe. “Ik kreeg de diagnose toen ik 20 was. Soms ben ik erg gelukkig en ziet alles er perfect uit. Enkele uren later kan ik ineens omslaan. Dan wil ik niet meer uit mijn bed komen, kan ik mij zonder enige reden irriteren aan anderen en zeg ik zaken in interviews die ik niet meen. Dan denk ik tien minuten later: ‘Oh neen, wat heb ik gezegd’? Gelukkig houden sommigen er rekening mee. Maar anderen willen het niet begrijpen. Dan is het niet gemakkelijk om een professioneel darter te zijn. Gelukkig heeft de stoornis ook een voordeel. Ik besteed enorm veel aandacht aan detail. Alles moet perfect zijn. Dat zorgde ervoor dat ik de top in het darts kon bereiken.”

Wade was jarenlang op zoek naar geluk. Op een bepaald moment dacht hij enkel nog aan geld. “Ik brak mijn huis af. Met dat geld kocht ik peperdure auto’s. Had je me toen naar de maan gebracht had ik er alles aan gedaan om ook dat te kopen.”

Nu weet hij beter. Wade put kracht uit de zaken die er dag in dag uit voor hem zijn. Zijn huis en honden - “die zorgen voor geborgenheid waar niemand mij kan bekritiseren” - maar vooral zijn vrouw, Sammi Marsh. De twee kennen elkaar uit het wereldje, want Marsh liep als walk-on girl mee met de spelers toen zij opkwamen. De vonk sloeg over, in 2015 stapten ze in het huwelijksbootje. Marsh stopte nadien met het modellenwerk en trad toe tot het management van haar echtgenoot.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Samen hebben ze een zoontje, Arthur, inmiddels 2,5. Maar ook die wens verliep niet zonder slag of stoot. Na twee jaar geraakte Marsh eindelijk zwanger, maar ze kreeg een miskraam. Na IVF en “een helse periode” werd met Arthur hun droom toch werkelijkheid. Wade: “Ik had me er al bij neergelegd dat ik nooit kinderen zou krijgen. Je kan niet zomaar de telefoon nemen en een zoon bestellen alsof het een afhaalmaaltijd is. Dat klinkt cynisch, maar veel mensen snappen wat ik bedoel.”

Volg de Premier League darts vanavond op HLN.be en VTM 4! De uitzending start om 20u. Van den Bergh komt in de laatste match in actie.

Zelf een pijltje gooien? Bekijk in de HLN Shop alle producten om te darten!

BEKIJK ONS DARTS-AANBOD Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.