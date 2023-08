Jada Lynch, dochter van Kim Clijsters, maakt onder toeziend oog van mama indruk op EK basketbal U16

En of ze indruk maakt, Jada Lynch (15). De dochter van Kim Clijsters is momenteel actief op het EK basketbal U16. Driemaal op rij kroonde ze zich tot Belgisch topschutter, dat onder het toeziend oog van een supporterende mama.

21 punten tegen Slovenië. 12 tegen Spanje. 12 tegen Griekenland. Jada Lynch kroonde zich in de groepsfase driemaal op rij tot (gedeeld) topscorer van de Cats U16. Tel daarbij telkens een rebound of acht en u beseft hoe zwaar de impact van de dochter van Kim Clijsters is op het Belgische team. Ons land opende het toernooi met een zege tegen Griekenland (58-32), maar ging nadien onderuit tegen Slovenië (79-71) en Spanje (67-45). In de achtste finales wacht een duel met Kroatië. De top vijf van het EK plaatst zich voor het WK U17 in Mexico.

Lynch - ze meet al meer dan 1m80 - staat bekend als een enorm baskettalent. Niet voor niets werd ze enkele maanden terug uitgenodigd voor een kamp van USA Basketball - de Amerikaanse basketbalfederatie - waar de beste junioren verzamelden. Lynch speelt collegebasketbal voor St. Rose. Clijsters volgt haar door heel Amerika - waar ze wonen - en zelfs door heel de wereld. De ex-toptennisster is er nu ook aanwezig op het EK U16 in Turkije.

“Ik doe dat heel graag, het is gewoon leuk om dat met haar te beleven”, zei Clijsters daar onlangs over. “Het nadeel is wel dat zij dan haar intrek neemt met haar ploeg in een hotel en ik daar moederziel alleen rondloop. Tja, je moet ze loslaten. Maar goed, op die leeftijd vloog ik al alleen naar Australië. Ik heb alleszins al regelmatig naar mijn mama gebeld en gebabbeld over die film van het verleden die zich weer aan het afspelen is.”

Jada speelt nu voor de Belgische jeugd, maar die keuze is niet definitief. Als dochter van een Amerikaanse vader is ook de VS nog mogelijk - en ze maken haar dus ook duidelijk het hof. Pas bij de A-ploeg moet ze kiezen.

