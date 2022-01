Jada Lynch (13), dochter van Kim Clijsters, schittert opnieuw in basketzaal

Basketbal Ann Wauters wordt assistent-coach bij Chicago Sky, kampioen in WNBA: “Het vlammetje wakkerde heel snel weer aan”

Zo, het is nu ook officieel: Ann Wauters begint in april als assistent coach bij Chicago Sky in de WNBA. De 41-jarige Wase nam in augustus afscheid van het basketbal. “Vraag me nu niet of ik aan een lange trainerscarrière ben begonnen”, zegt Wauters. “Wie weet ontdek ik al na één seizoen dat het niks voor mij is.”

25 januari