Jacques Borlée verliest atlete: Hanne Claes kiest voor Carole Bam

Schaatsen Swings zet race tegen de klok in om ticket voor Winterspe­len te bemachti­gen: “De spanning is er wel”

Bart Swings heeft welgeteld één maand om zijn olympisch ticket voor Peking 2022 bij elkaar te schaatsen wil hij in februari op de Winterspelen voor het goud gaan. En dan is er nog een derde uitdaging: zorgen dat hij niet besmet raakt. “Ik zou liegen als ik zeg dat die toestand me niet een beetje nerveus maakt.” Zijn tijd gaat nú in.

12 november