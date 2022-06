Jacques Borlée stopt er na Spelen van 2024 mee

Sinds 2008 zette Jacques Borlée zijn schouders onder het project van de 4x400m-ploeg bij de mannen. Zijn zoons kregen er een cruciale rol in en het groeide ook uit tot een succesverhaal. De Belgian Tornados pakten medailles op Europese kampioenschappen (5 keer goud, 1 keer zilver en 2 keer brons) en wereldkampioenschappen (1 keer goud, 1 keer zilver, 4 keer brons). Een medaille pakken op de Spelen lukte niet. In 2024 komt er dus nog een laatste kans voor Jacques Borlée.

Maar eerst volgt komende zomer nog het WK in Eugene, al zal Jacques Borlée daar waarschijnlijk niet op z’n zoon Jonathan kunnen rekenen. Hij sukkelt met een hamstringblessure en is hoogst onzeker voor het WK. De uiteindelijke beslissing over z’n deelname ligt bij hem. “Maar we trekken sowieso met de nodige ambitie naar het WK", zei Jacques Borlée daarnet. “We willen de finale halen met de drie aflossingsploegen en stellen sowieso onze beste teams op.”