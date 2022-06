“Ja, er werden nare dingen naar mij geroepen. Maar dat snap ik”: Dimitri Van den Bergh legt Nederlanders het zwijgen op in Dutch Darts Masters

‘Dancing Dimi’ was de boeman van de Nederlanders in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij klopte in de kwartfinale makkelijk Jeremaine Wattimena (6-1) in de halve finale walste hij over Danny Noppert (7-2) en in de finale had onze landgenoot eveneens weinig moeite met Dirk van Duijvenbode.

De hoogvorm van Van den Bergh houdt zo aan - het is immers al zijn tweede zege op rij in de World Series. Midden juni imponeerde hij al door in Kopenhagen de Nordic Darts Masters te winnen. Van den Bergh klopte er onder anderen Gerwyn Price en Michael Smith. Aan de zijde van Kim Huybrechts liet Van den Bergh ook goeie dingen zien op de World Cup of Darts, al was de kwartfinale daar uiteindelijk het eindstation voor de Belgian Arrows.

Van den Bergh: “Het publiek heeft nare dingen naar mij geroepen”

Het was één Belg tegen veel Nederlanders. “Elke keer gooide ik tegen iemand die het publiek volledig mee had. Dat begrijp ik ook compleet. Ik had geen enkel moment het gevoel dat het publiek me niet mocht, want ik snap maar goed genoeg dat de toeschouwers hun darters willen steunen. Maar ik heb vier keer getoond dat ik ook dan kan ‘performen’. Want toch heb ik die trofee in mijn handen. Ik ben trots, want mentaal moest ik er elke keer opnieuw staan. Want eerlijk is eerlijk: het publiek heeft nare dingen naar mij geroepen. Maar ik wist dat dat was om me gewoon uit mijn spel te brengen. Dan zeg ik tegen mijzelf: ‘blijf rustig, focus, laat je niet gek maken’. Ik was hier in Amsterdam om maar één taak. Niet om het publiek blij te maken, wel om mijn job te doen.”