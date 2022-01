Italiaan Zanini nieuwe bondscoach Red Dragons

De man heeft een indrukwekkend cv en haalde voor het eerst succes als assistent-trainer en physical trainer van de Italiaanse nationale ploeg die in 1999 goud won in de World League én op het EK. Hij was toen de assistent van Andrea Anastasi, die in 2018 zelf heel even de Red Dragons onder zijn hoede had. Later ging Zanini zijn kans als hoofdcoach bij clubs in Italië (Monza, Modena, Verona, Perugia, Montichiari, Santa Croce), Oostenrijk (Innsbruck), Slovakije (Bratislava), Frankrijk (Beauvais) en Polen (Rzeszow).