Israel Adesanya heeft na geweldige knock-out titel terug in UFC, maar ergert ook met viering richting zoontje tegenstander

Van een revanche gesproken. Nadat de Nigeriaanse Nieuw-Zeelander Israel Adesanya (33) drie keer op rij verloren had van de Braziliaan Alex Pereira (twee keer in het kickboksen en vorig jaar in november in de octagon), pakte ‘The Last Stylebender’ tijdens UFC 287 in Miami met een brutale knock-out uit om zijn titel in de middengewichtsklasse te heroveren. Ook zijn viering was grof. Eerst vuurde hij enkele denkbeeldige pijlen af op de Braziliaan, erna diende hij diens zoontje van antwoord.

De UFC-avond stond in het teken van de revanche van Adesanya, maar in de eerste twee rondes zag het ernaar uit dat Pereira opnieuw aan het langste eind zou trekken. De Braziliaan deed zijn bijnaam van ‘Poatan’ (in het Nederlands: stenen handen) alle eer aandeed. Jabs en trappen tegen de kuit, zeker toen hij in ronde twee de overhand leek te nemen nadat hij met een knie Adesanya in het nauw dreef. Moment waarop ‘Izzy' het welletjes vond en uitpakte met een zware rechtse, opvolgend door een tweede rechtse en een hammerfist. Pereira KO. De denkbeeldige pijlen uit de koker richting Pereira volgden. Zijn ‘Angstgegner' klein gekregen.

Na de pijlen liet Adesanya zich voor dood vallen op het canvas, wat een verwijzing was naar een eerdere kamp tegen Pereira. Toen ‘Izzy’ KO ging tegen de Braziliaan in het kickboksevent ‘Glory of Heroes 7' in Sao Paulo, kwam het jongetje in de ring om neer te zijgen - het lot dat de tegenstander van zijn vader had ondergaan. “Ik herinner me dat nog goed”, sprak Adesanya zaterdagnacht. “Plots lag die jongen als voor dood naast me... ik dacht toen nog: ‘als je vader je niet verrot mept, dan doe ik dat wel.’” Toen ik de jongen nu langs de octagon zag zitten, liet ik niet na hem daaraan te herinneren. Een imitatie die bij collega-vechters en de fans op weinig bijval kan rekenen.

“Ik zei het jullie, ‘the hunter is now the hunted’. De jager is prooi geworden”, sprak Adesanya ook nog bij Joe Rogan in het Kaseya Center. “Ik dacht dat ik hem dit al eerder zei. Eigenlijk moet ik hem bedanken dat hij eerder van me won. Ik ben nu een meer complete en betere vechter geworden. Een beter mens, ook. Als je me kent, weet je dat ik graag op vakantie ga. Maar nu had ik daar geen zin. Daar was het niet het moment voor.”

Exit Jorge Masvidal

Nog tijdens UFC 287 werd er afscheid genomen van de iconische MMA-vechter Jorge Masvidal. De Amerikaans-Cubaanse vechter (38) verloor bij de welters van Gilbert Burns via unanieme beslissing en zegt de UFC officieel vaarwel. Het was zijn vierde verlies op rij. Masvidal is vooral bekend dankzij z’n supersnelle KO tegen Ben Askren die hij met een vliegende knie binnen seconden knock-out kreeg.

