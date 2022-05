Ismaël Bako speelt met Spaanse club Manresa de Final Four van de Champions League: “We willen iets historisch meemaken”

BasketbalDit weekend wordt in de Spaanse stad Bilbao de Final Four van de Champions League gespeeld. Met daarbij één Belg: Ismaël Bako. De Belgian Lion mikt met zijn club Manresa op de eindzege. Tegenstander in de halve finale is het Duitse Ludwigsburg. In de andere halve finale strijden Hapoel Holon (Isr) en Tenerife (Spa) voor een finaleticket.

Ismaël Bako (26j) verhuisde de voorbije zomer naar Spanje. Na twee seizoenen bij het Franse Lyon-Villeurbanne, afgesloten met een titel en beker, tekende hij een eenjarig contract bij Manresa, een stad op een veertig kilometer van Barcelona. Bako gelooft in de winstkansen van zijn ploeg.

“Een uitgesproken favoriet voor deze Champions League is er niet”, zegt Ismaël Bako. “Iedereen maakt kans op de eindzege. De ploeg die het beste met de druk kan omgaan, zal er het dichtste bij zijn. In Bilbao zullen veel fans van Manresa aanwezig zijn. Dat zal ons thuisvoordeel en extra energie geven.”

Manresa is de revelatie van het seizoen. Zowel in de Spaanse competitie als in de Champions League. Met daarbij een opvallende rol voor Ismaël Bako. Aanvallend zeer efficiënt in de pick-and-roll, meestal afgewerkt met een spectaculaire dunk of alley-oop. Defensief zeer betrouwbaar en een uitstekend shotblocker.

“Bij de start van het seizoen werden we in de Champions League niet tot de favorieten gerekend. Naarmate het seizoen vorderde, bleven de resultaten volgen. Zowel de eerste als de tweede ronde pakten we groepswinst. De twee zeges in de kwartfinale tegen Malaga gaven onze ploeg enorm veel vertrouwen. We zijn een jonge groep. We willen iets historisch meemaken. Het gebeurt immers niet vaak dat je als speler de kans krijgt om een trofee te winnen.”

Volledig scherm Ismaël Bako © Basquet Manresa

Handblessure

Na een sterk seizoen vertoont Manresa voor het eerst (een kleine) vormdip. In de Spaanse ACB verloor het zijn laatste drie wedstrijden. Voor Ismaël Bako geen reden voor twijfel. De ploeg zal klaar zijn voor de Final Four.

“Voor de eerste keer dit seizoen verloren we drie wedstrijden op rij. Door blessures misten we onze drie spelverdelers. Dat verstoorde de balans in de ploeg. Verschillende spelers moesten op andere posities aantreden. Voor de Final Four recupereren we twee spelverdelers. De rust is weergekeerd. Uit deze nederlagen halen we energie voor deze Final Four.”

Begin van het jaar liep Ismaël Bako een blessure op aan zijn hand. Daardoor miste de 2m08 grote center in februari onder meer de twee interlands met de Belgian Lions.

“Na een dunk kwam ik slecht neer op mijn linkerhand. Een eerste scan duidde geen blessure aan waardoor ik verder bleef spelen. Na een MRI bleek ik een ligament te hebben gescheurd. Eén maand bleef ik langs de kant. Alles is oké nu. Een tape zorgt voor een comfortabel gevoel.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Liga Endesa (@acbcom) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sportpaleis

Voor Ismaël Bako wordt dit de tweede Final Four. In 2019 verbaasde Antwerp Giants Europa. In het Sportpaleis in Antwerpen veroverden Bako en zijn ploegmaats toen de derde plaats en de bronzen medaille.

“Die Final Four met Antwerp Giants in het Sportpaleis, met familie en vrienden in de tribune, blijft een onvergetelijke ervaring. Dit is één van mijn beste momenten als speler. Die volle zaal, uitbundige sfeer, die derde plaats. Ik ben één van de weinige spelers in mijn ploeg met Final Four-ervaring. Wat we met Antwerp Giants toen beleefden, voel ik nu terugkomen. Het grote verschil tussen is dat Manresa nu minder underdog is dan Giants toen.”

Lees ook: Belgian Lion Ismaël Bako imponeert in Spanje met twee heerlijke dunks