Isinbayeva legt functie binnen Russisch antidopingagentschap noodgedwongen neer

Die nieuwe code, die geldt vanaf 1 januari 2021, bepaalt dat er geen leden van olympische comités of sportfederaties mogen zetelen in nationale antidopingagentschappen. Op die manier worden belangenconflicten vermeden.

De voormalige Raad van Toezicht van Rusada telde twee leden die in dit geval waren, bij wie Isinbayeva. De gewezen koningin van het polsstokspringen is immers ook lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in augustus adviseerde de voormalig topman van Rusada, Iouri Ganous, te ontslaan. Die werd gerespecteerd in het buitenland maar kreeg in eigen land kritiek omdat hij scherp was voor de manier waarop de Russische overheid sportieve fraude aanpakt. Officieel werd Ganous ontslagen voor financieel gesjoemel, wat hij zelf ontkende. Het WADA reageerde overigens ontstemd op het ontslag.