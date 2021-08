Ironman van Hawaii door pandemie naar februari verschoven

“Een heropflakkering van het virus en met name die van de nieuwe Delta-variant, hebben een belangrijke impact op de Hawaïaanse bevolking. Dat in combinatie met het sluiten van de grenzen en reisbeperkingen voor atleten, doen ons besluiten dat het niet mogelijk is om in oktober een Ironman te organiseren”, zegt Andrew Messick, voorzitter en CEO van The Ironman Group. “In samenspraak met het lokale bestuur hebben we dan ook beslist ons event tot februari uit te stellen.”