ION Hockey Finals in Louvain-la-Neuve: Gantoise en Racing op zoek naar landstitel in onuitgegeven finale

Het Belgische kampioenschap bij de mannen werd de voorbije jaren gedomineerd door Dragons en Waterloo Ducks. Tussen 2009 en 2021 kroonde Dragons zich zeven keer tot landskampioen, Watducks vier keer. Alleen in 2019 kwam er met Léopold een andere naam op het palmares en dat zal zondag opnieuw het geval zijn. Dragons slaagde er niet om in een ijzersterk kampioenschap de Final 4 te halen en Watducks werd in halve finale na het nemen van shoot-outs uitgeschakeld door Gantoise.

Landskampioen 2022 wordt het Brusselse Racing of Gantoise. Racing is op zoek naar een eerste landstitel sedert 1941, Gantoise werd alleen in … 1921 kampioen. In 2013 en 2016 stond Racing al eens in de play-offfinale, maar winnen lukte telkens niet. In 2013 werd verloren van Watducks, drie jaar later van Dragons. Voor twee trouwe clubspelers, de 33-jarige keeper Jeremy Gucassoff en de 34-jarige kapitein Jérôme Truyens, kan het dit weekend wel eens de laatste kans waren om hun club de felbegeerde titel te schenken. “Ik hockey al vanaf mijn vijfde voor Racing, ik ben enorm trots dat we met deze traditieclub opnieuw voor de landstitel mogen strijden”, aldus Truyens, ex-kapitein van de Red Lions. “Zeker omdat het een bijzonder sterk kampioenschap werd. Het viel lang niet te voorspellen welke clubs de Final 4 zouden halen. We hebben wat mindere jaren achter de rug, maar nu staan we er weer helemaal. Dat is ook te danken aan de sterk opkomende jeugd.”

Volledig scherm Jérôme Truyens in halve finale in actie tegen Braxgata © BELGA

Naast Gucassoff en Truyens heeft Racing met Victor Wegnez, Cédric Charlier, Tanguy Cosyns en Augustin Meurmans nog heel wat Belgische ervaring in de rangen. Charlier is de enige speler die kans maakt om twee landstitels op rij te winnen. Vorig jaar werd de Red Lion kampioen met Dragons. Charlier scoorde dit seizoen vijftien keer voor Racing, maar Cosyns is met 26 treffers wel de Brusselse topscorer. Het team wordt gecoacht door de Zuid-Afrikaan Craig Fulton, ook T2 van de Red Lions.

Het ambitieuze Gantoise ziet voorlopig alle hoge verwachtingen in 2022 ingelost. In februari opende Gantoise het nieuwe complex aan de Gentse Watersportbaan. Hockeyen kan voortaan in Gantoise Hockey Arena mét spelerstunnel. Drie maanden na de opening van de nieuwe site staan zowel de mannen als de vrouwen in finale. Bij de vrouwen is dat helemaal geen verrassing. Het team van Kevan Demartinis – ook al een Zuid-Afrikaan – telt een pak Red Panthers en is in de Belgische Eredivisie reeds drie jaar ongeslagen. Vorige maand mochten de Gentse vrouwen voor het eerst aantreden in de prestigieuze Euro Hockey League. Het Brasschaatse Dragons, net als vorig jaar de tegenstrever in finale, won in Italië dan weer knap de Europa Cup II.

Volledig scherm Gantoise-doelman Tomas Santiago juicht na winst in de shoot-outs in halve finale tegen Watducks © BELGA

De mannen van Gantoise eindigden aanvankelijk vijfde na de reguliere competitie, maar schoven door het puntenaftrek van Léopold een plek op. “We hebben onze plaats bij de laatste vier hoegenaamd niet gestolen”, aldus coach Pascal Kina. “Tegen Leuven moesten wij in de reguliere competitie een punt afgeven na een administratieve fout. Gebeurt dat niet dan stonden we sowieso bij de beste vier. In halve finale tegen Watducks werd het zoals verwacht spannend, maar ik vond onze overwinning wel verdiend. Op mentaal vlak stonden mijn jongens sterk.”

Draaischijf van Gantoise is kapitein Antoine Kina. Op technisch vlak is de Red Lion één van de beste hockeyers in de Belgische competitie. De Nederlander Pepijn Scheen is de strafcornerspecialist van het team en de zes aanvallers, Guillaume Hellin, Arthur de Borrekens, de Fransen Charles Masson, Blaise Rogeau en Etienne Tynevez en de Argentijn Martin Ferreiro, verdeelden in de reguliere competitie mooi de doelpunten.

De finalewedstrijden staan zaterdag en zondag in Louvain-la-Neuve op de affiche. De vrouwen spelen hun finale telkens om 13.30 uur, de mannen om 16 uur.