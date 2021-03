IOC erkent verkiezing van zoon Lukashenko aan top van Wit-Russisch comité niet

Basketbal Team LeBron wint All-Star Game, Antetokoun­mpo kroont zich tot MVP

8:57 Het 'Team LeBron James' heeft zondag in Atlanta het All-Star Game van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA) gewonnen tegen het 'Team Kevin Durant'. LeBron James en co haalden het dankzij uitblinker Giannis Antetokounmpo met 170-150. De 26-jarige Griek kroonde zich tot MVP (Most Valuable Player).