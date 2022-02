IOC-baas Thomas Bach krijgt de wind van voren na forse kritiek op coach van Valieva: “Wreed en onjuist gedrag”

WinterspelenThomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), krijgt de wind van voren na zijn forse kritiek op het gedrag van het begeleidingsteam van Kamila Valieva. Hij hekelde de manier waarop haar coach de 15-jarige Russin aanpakte toen ze naast de medailles viel op de Winterspelen. In Rusland klinken nu felle woorden over de uithaal van Bach.

Valieva mocht ondanks een positieve dopingtest afgelopen week toch meedoen in Peking. Na de korte kür van dinsdag leidde ze, maar donderdag bezweek ze onder de druk. Coach Toetberidze toonde na de zware weken voor Valieva echter geen mededogen en sprak haar streng toe. “Waarom ben je gestopt met vechten? Leg me dat eens uit! Na ‘de axel’ gaf je het uit handen.”

Bach reageerde gisteren woedend en deelde een verbale veeg uit de pan uit aan de Russische begeleidingsploeg. “Hoe ze werd onthaald door haar entourage toen ze van het ijs kwam... Het was ijskoud. In plaats van haar te helpen en te troosten. Je voelde de afstandelijkheid. Hoe kun je op zo’n manier omgaan met je atleet? Het geeft mij geen vertrouwen in haar begeleiders, wat er ook gebeurd is of wat er ook nog zal gebeuren. Hoe kun je op zo’n manier omgaan met een vijftienjarige?”, vroeg Bach zich af. “Ik kan alleen maar hopen dat ze steun krijgt van haar familie, van haar vrienden om deze extreem moeilijke situatie te overwinnen. Laat ons hopen dat dit geen traumatische ervaring wordt voor zo’n jonge vrouw.”

Volledig scherm Coach Toetberidze spreekt Valieva toe. © Photo News

Die kritiek kwam in Rusland hard aan, zo schreef Aleksandr Zjoelin in een open brief op Instagram. De winnaar van het olympisch brons (1992, Albertville) en zilver (1994, Lillehammer) bij het paardansen - met toenmalig echtgenote Maja Oesova - haalde hard uit naar Bach en IOC. “Coach Toetberidze heeft sinds 2014 zes olympische medaillewinnaars en vier olympische kampioenen grootgebracht”, wijst Zjoelin Bach de les. “Ze weet heus wel wat ze na optredens tegen haar leerlingen moet zeggen. Analyseer alstublieft gewoon eerst uw eigen positie met betrekking tot Valieva. Vanuit de positie van een man gedroeg je je naar mijn mening wreed en onjuist. Het is in elk geval niet aan jou om de manieren van een uitstekende coach aan de kaak te stellen.”

Toetberidze reageerde ook op de woorden van Bach, die haar reactie ‘huiveringwekkend’ noemde. Het Russische persbureau TASS meldde dat ze had gezegd dat ze ‘compleet van slag is’. De steun uit haar land deed haar goed. “Ik ben daar erg dankbaar voor”, zei Toetberidze. Over Bach was ze niet te spreken: “Ik betwijfel of de gewaardeerde meneer Bach ons werk wel juist kan beoordelen.”

Volledig scherm Valieva. © AP

Volledig scherm Bach. © EPA