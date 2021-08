INTERVIEW. Uitspraken Eddy Demarez kwamen hard aan bij Ann Wauters: “Dit zeg je ook niet op café of privé, punt”

Olympische Spelen Verrassen­de Vidts staat boven “gefrus­treer­de” Thiam na eerste dag: “Maar ben helemaal niet bezig met medaille”

4 augustus België bezet aan het einde van de eerste dag in de zevenkamp de plaatsen twee en drie. Nafi Thiam (26) gaat morgen als derde de beslissende dag in, zowaar na Noor Vidts (25), die net als op het EK indoor in maart verrast. Beide atleten gaan dan ook met een verschillend gevoel slapen. Thiam is “een beetje gefrustreerd”, Vidts dan weer “heel, heel blij”.