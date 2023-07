INTERVIEW. Tien jaar aan de top, maar Nafi Thiam blijft hongerig: “Ik heb mijn tweede adem in mijn carrière”

Wat nu met de Yellow Tigers? Alle vragen en antwoorden bij de crisis na beslissing Gert Vande Broek om EK niet te coachen

Quo vadis Yellow Tigers? Bondscoach Gert Vande Broek ging in beroep tegen zijn jaar schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag, maar besloot tegelijk de ploeg niet te leiden tot die uitspraak rond is en mist zo het EK. Hoe groot is de impact op en de onrust binnen de Yellow Tigers? Een stand van zaken met alle hamvragen rond de crisis.