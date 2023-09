INTERVIEW. Luca Brecel, wereldkampioen en superster in het snooker: “Soms heb ik gewoon geen zin om mensen te zien of veel dingen te doen”

Stevige verrassing op WK basketbal: Duitsland klopt de Verenigde Staten in halve finales

Duitsland heeft verrassend de Verenigde Staten geklopt in de tweede halve finale op het WK basketbal. De Duitse mannen haalden het met 113-111 (rust: 59-60). Voor Duitsland is het de eerste finaleplaats in de geschiedenis. Team USA, de regerende olympische kampioen, won het WK in het verleden vijf keer.