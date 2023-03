INTERVIEW. Jan Quaeyhaegens, vrijdag exclusief aan het werk te zien bij Cage Warriors op HLN: “We zijn echt niet allemaal agressieve zotten”

Hij velt al eens een tegenstander met een vliegende kniestoot, maar in de omgang is MMA-fighter Jan Quaeyhaegens de rust zelve. “Je moet geen agressieve zot zijn in deze sport”, zegt de 30-jarige Antwerpenaar. Abonnees kunnen ‘Q-Bomb’ vrijdag exclusief live volgen tijdens het Cage Warrior -event in Londen!

Het Ultimate Fighting Championship (UFC) is zowat de Champions League van de gemengde gevechtssporten. Het Cage Warriors circuit geldt dan weer als een belangrijke opstapklasse richting UFC. En laat er nu net een Belg sterk bezig zijn bij Cage Warriors. Jan Quaeyhaegens won zijn laatste vier kampen met knock-out en als hij vrijdag in Londen ook de Italiaan Alberto Ciardo kan verslaan, komt een UFC-ticket wel heel dichtbij.

Wij zochten Quaeyhaegens – bijgenaamd Q-Bomb – dinsdag op in de Combat Brothers-gevechtsschool in het Nederlandse Breda. Quaeyhaegens werkt daar de meeste trainingen af omdat het niveau van de begeleiders en sparringpartners er erg hoog ligt. Drie dagen voor de belangrijke kamp tegen Ciardo wordt er met de nodige voorzichtigheid getraind – het is meer worstelen en schijnvechten dan echt meppen en trappen - maar fysiek is het best wel intens. Na een verfrissende douche neemt Quaeyhaegens rustig de tijd voor een gesprek over zijn grote passie.

“Twaalf jaar geleden heb ik MMA (Mixed Martial Arts, red.) ontdekt”, opent Quaeyhaegens. “Als kind deed ik aan voetbal, taekwondo en waterpolo, maar als puber heb ik een tijdlang niet meer gesport. Ik was niet de makkelijkste puber. Uitgaan interesseerde me veel meer dan studeren. Drinken en tot de vroege uurtjes op stap gaan, was een tijdlang mijn leven. Tot ik op een dag op internetfilmpjes van gevechtssporten stootte. Dat wou ik ook gaan doen. Als snel haalde ik veel voldoening uit mijn sport en dus wou ik erin groeien, maar ik voelde dat opstaan met een kater daar niet bij hielp. (lacht) Sindsdien let ik op mijn eten, drink ik nog amper alcohol en zorg ik dat ik elke nacht genoeg slaap.”

Jaren van opofferingen en zowat twintig uur training per week brachten Quaeyhaegens naar het profniveau. Maar in het begin was het dus wat zoeken. “Deze sport maakt je best nederig”, mijmert de Antwerpse Cage Warrior. “Als jonge gast denk je dat je kan vechten, maar toen ik begon, was iedereen bij mijn toenmalige club gewoon beter. Ik was er ook vrij laat in gerold en moest dus nog veel skills aanleren. Omdat ik er zo fanatiek mee bezig was, zette ik snel stappen.”

Zijn eerste gevecht herinnert Quaeyhaegens zich alsof het gisteren was. “Ik was doodnerveus. Mensen die er toen bij waren, zeggen dat ik groen zag van de stress. (lacht) Zo’n kamp is ook iets anders dan pakweg een voetbalmatch. Bij voetbal kan je verliezen en dat is het dan. Bij een gevecht kan je in zekere zin vernederd worden en stevige fysieke schade oplopen. Ik weet nog dat ik het bij mijn eerste kamp volledig op automatische piloot deed. Maar ik won wel. Tegenwoordig is die stress er ook nog altijd, maar door mijn ervaring kan ik het beter kanaliseren. Je hoofd koel houden is een voordeel, want er komt best wat tactiek bij kijken. Kooivechters zijn echt niet allemaal agressieve zotten die zomaar wat op mekaar kloppen. (knipoogt)”

Jan Quaeyhaegens vertelt het allemaal op rustige toon, terwijl hij van een flesje water nipt. In de dagen voor een kamp neemt hij trouwens niet veel anders dan water tot zich, want dan speelt er zich een gevecht af met de weegschaal. “Maandag woog ik nog 79 kilogram. Tijdens de weging op donderdag zal ik onder de 71 kilogram zitten”, voorspelt de lichtgewicht. “Meteen na de weging eet ik grote hoeveelheden koolhydraten en kom ik snel weer bij. Iedereen doet het zo. Je kan niet anders als je geen competitief nadeel wil hebben.”

Of dat jojoën wel heel goed is voor je lichaam, laten we in het midden. Maar Quaeyhaegens is het intussen zo gewend. “Je bouwt een ongezonde relatie op met eten. Op zich is dat natuurlijk niet goed, maar ik vind het niet eens zo erg om in de dagen voor een kamp zoveel af te vallen. Voor mij is het een manier om in een bepaalde state of mind te komen. Oké, vlak voor de weging voel je je slapjes. Achteraf geeft dat hele proces je wel het gevoel dat je er alles voor hebt gedaan. Ergens heb ik dat nodig voor mijn gemoedsrust.”

Wat Quaeyhaegens eveneens gemoedsrust geeft, is zijn gezin. Samen met zijn verloofde Amber heeft Quaeyhaegens een zoontje Fos (3,5) en een dochtertje Millie (8 maanden). “Mijn verloofde staat gelukkig volledig achter mij. Als dat niet het geval was, zou het ook moeilijk worden. Mijn sport slorpt me zodanig op… Zeker in de weken voor een kamp ben je soms wel thuis, maar tegelijk ook niet, als je snapt wat ik bedoel. Er komt bovendien veel werk bij mijn verloofde terecht. Ik ben haar heel dankbaar voor haar steun.”

Quaeyhaegens’ kinderen zijn nog te klein om te beseffen wat hun papa doet. “Of ik anders de kooi in stap sinds ik vader ben? Ja, in die zin dat ik nog meer de verantwoordelijkheid voel om mijn gezin via mijn grote passie te onderhouden. Het motiveert me extra. Ik wil niet dat mijn tegenstander in de weg staat van de toekomst van mijn gezin. En natuurlijk wil ik achteraf ongeschonden naar huis kunnen gaan. Meer dan ooit is het dus belangrijker om uit te delen in plaats van te incasseren.”

